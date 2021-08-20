Глава ВЦИОМ считает, что норму о публикации соцопросов перед выборами можно пересмотреть

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров считает, что норма законодательства, запрещающая публикацию данных социологических опросов за пять дней до выборов, может быть пересмотрена.

"В связи с переходом на трехдневное голосование я считаю, что назрела потребность очень многие нормы пересмотреть. Был отменен день тишины, я думаю, на этом дело не остановится. Если наше многодневное голосование войдет в практику - а это нормально, во многих странах многодневное голосование - то многие нормы надо будет пересматривать, не исключаю, что и нормы о соцопросах", - заявил он в интервью ТАСС.

"Это было бы хорошо, потому что это стимулирует интерес к выборам", - полагает Федоров.

В то же время глава ВЦИОМ не исключил, что отмена действующей нормы может быть чревата тем, что на рынок социсследований "может полезть много всякой заказухи", которую будут делать "мелкие, никому не известные [социологические] центрики, которые появляются к выборам просто для того, чтобы взять деньги у кого-то из игроков и опубликовать фальшивые рейтинги". "Чем ближе к выборам, тем больший вес имеет любая информация, за этим все следят и возможности манипуляций тоже растут", - пояснил он.

"Но решение примет законодатель, мы его будем выполнять", - заключил Федоров.

Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, в течение пяти дней, предшествующих дню (последнему дню) голосования, а также в день голосования запрещается опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов депутатов, иных исследований, связанных с выборами.