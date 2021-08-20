Минобороны России передаст земельный участок в Красноярске региону

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял решение о передаче в хозяйственный оборот региона территории бывшего военного городка в Красноярске по результатам рабочей поездки в Красноярский край. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу по результатам рабочей поездки в Красноярский край принял решение о передаче в хозяйственный оборот региона территории бывшего военного городка в Красноярске по улице Малиновского. Департаментом военного имущества был проработан вопрос о перспективах использования территории военного городка и расположенными на ней объектами недвижимого имущества. Данный земельный участок признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах Минобороны России", - сообщили в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что земельный участок Минобороны вовлекут в хозяйственный оборот Красноярского края с учетом высокого инвестиционного потенциала.

Ранее Шойгу поручил передать еще один земельный участок в Красноярском крае региональным властям по просьбе рабочих завода "Красмаш".