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В Хакасии ожидаются заморозки

По данным МЧС, столбики термометров понизятся до -2 градусов уже 22 и 23 августа

ТАСС, 20 августа. Заморозки с понижением температуры воздуха до минус двух градусов ожидаются в Хакасии 22 и 23 августа. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"Согласно информации Хакасского гидрометцентра, 22 и 23 августа по Республике Хакасия в воздухе и на почве местами ожидаются заморозки до -2", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, заморозки могут привести к гибели сельхозкультур. Также возможно ухудшение ситуации на дорогах республики.

Сейчас в столице Хакасии 14 градусов тепла.

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