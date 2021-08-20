В Хакасии ожидаются заморозки

ТАСС, 20 августа. Заморозки с понижением температуры воздуха до минус двух градусов ожидаются в Хакасии 22 и 23 августа. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"Согласно информации Хакасского гидрометцентра, 22 и 23 августа по Республике Хакасия в воздухе и на почве местами ожидаются заморозки до -2", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, заморозки могут привести к гибели сельхозкультур. Также возможно ухудшение ситуации на дорогах республики.

Сейчас в столице Хакасии 14 градусов тепла.