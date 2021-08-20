Минобороны передаст боевые знамена в комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил передать 15 боевых знамен в музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"22 августа на Соборной площади главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке состоится торжественная передача 15 боевых знамен для их последующего размещения в составе экспозиции народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" в Ростовской области", - сообщили в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что ранее в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа в Ростов-на-Дону при посещении музейного комплекса "Самбекские высоты" "министр обороны поручил заменить представленные в музее копии боевых знамен воинских частей Красной армии, освобождавших Ростовскую область от гитлеровцев, оригиналами".

"После доставки в Ростов-на-Дону знамена будут переданы военно-историческому музейному комплексу на площадке проведения международного военно-технического форума "Армия-2021", - добавили в военном ведомстве.

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" создали по инициативе ветеранских и общественных организаций, входит в состав военно-патриотического парка Ростовской области "Патриот". Комплекс расположился на территории, занимающей около 14 га.