В Кузбассе увеличили объем региональных выплат семьям с детьми на подготовку к школе

КЕМЕРОВО, 20 августа. /ТАСС/. Власти Кузбасса увеличили финансирование областной программы по материальной поддержке семей с детьми для подготовки к школе до 32,3 млн рублей. Это позволило оказать помощь более чем 6 тыс. семей, что на 351 семью больше, чем годом ранее, сообщается в пятницу на официальном сайте правительства региона.

По данным Министерства образования Кузбасса, в 2020 году материальную помощь на общую сумму 30,1 млн рублей получили 5 689 семей.

"В этом году мы увеличили финансирование акции. За счет областного бюджета 6 040 многодетных малообеспеченных семей приобрели школьные товары на общую сумму 32,386 млн рублей. Кроме того, принято решение 20 и 21 августа во всех муниципалитетах провести школьные базары, где родители смогут купить качественные одежду, обувь, канцелярские товары по сниженным ценам. Торговля будет организована с соблюдением противоэпидемических мер", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Право на получение региональной поддержки имеют многодетные малообеспеченные семьи. Родители, воспитывающие троих детей, получают сертификаты номиналом 5 тыс. рублей, а семьи, где воспитываются четыре и более школьников, - 10 тыс. рублей. На эту сумму можно приобрести одежду, обувь и канцелярские товары на специальных ярмарках, которые организуются во всех территориях региона.