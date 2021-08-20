Москва и Нижний Новгород запустят культурный проект к 800-летию столицы Поволжья

МОСКВА, 20 августа./ТАСС/. Культурный проект "420 км слов", организованный Москвой и Нижним Новгородом, запустят к 800-летию столицы Поволжья. Цель совместного проекта - объединить книголюбов двух городов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Московские и нижегородские библиотеки запускают литературный цикл "420 км слов". Он приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода, которое празднуют в этом году. Их ждут онлайн-встречи с известными писателями из Москвы и Нижнего Новгорода и знакомство с новыми литературными произведениями", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, к участию пригласили известных писателей. Они расскажут зрителям о своих городах и своем творчестве, ответят на вопросы. "Цикл онлайн-встреч откроется в сентябре и завершится в середине декабря. Название программы напоминает о территориальной близости Москвы и Нижнего Новгорода, а сама она - еще одно свидетельство наших прочных добрососедских отношений", - сказала Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.

Присоединиться к трансляциям можно бесплатно. Предварительная регистрация не требуется. Анонсы ближайших встреч с литераторами будут публиковать в Instagram - на официальных страницах сервиса "Библиотеки Москвы" и Центральной городской библиотеки имени В.И. Ленина, расположенной в Нижнем Новгороде. Здесь же проведут часть трансляций. Основные встречи будут организованы на YouTube-каналах столичных библиотек и нижегородской читальни.

"Посты-анонсы будут появляться заранее, за три недели до мероприятия, чтобы все желающие успели прочитать новое произведение или освежить в памяти знакомые сюжеты. В комментариях к постам пользователям предложат написать свои вопросы. 10 самых интересных из них ведущие зададут литераторам в прямом эфире. Авторы лучших вопросов получат в подарок книгу с автографом писателя", - говорится в сообщении.

Откроет проект "420 км слов" онлайн-встреча с писателем, сценаристом и продюсером, лауреатом нескольких литературных премий Олегом Роем. Она состоится 7 сентября в 19:30 на YouTube-канале "Библиотек Москвы".