Грантовую поддержку НКО в Новосибирской области в 2021 году увеличили в два раза

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Объем грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в Новосибирской области в 2021 году увеличили в два раза - с 40 до 80 млн рублей - благодаря росту федерального финансирования. Об этом сообщила в пятницу в пресс-центре ТАСС заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева.

"С 2021 года субъекты РФ на программы поддержки проектной деятельности СО НКО начали на конкурсной основе получать софинансирование. Новосибирская область удостоилась такой чести, мы получили софинансирование: при собственных средствах в 40 млн рублей, дополнительно еще 40 млн для проведения конкурса для СО НКО по 11 номинациям", - сказала Шибаева.

Она пояснила, что на участие в конкурсе было подано более 200 заявок, победили 84 проекта. Среди поддержанных проектов - проведение городского фестиваля, реконструкция историко-художественного музея, проект по популяризации рукопашного боя, поддержка инвалидов, создание ресурсного центра развития казачьих обществ и другие. "Очень много новых организаций появилось в этом конкурсе - это очень радует. Среди номинаций было социальное обслуживание, защита прав и свобод человека, в том числе защита прав заключенных, охрана здоровья, пропаганда ЗОЖ, поддержка молодежных проектов, а также проектов в области культуры и искусства, науки, образования, просвещения, семьи, материнства и детства", - сказала замминистра.