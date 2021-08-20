В Анапе начали прививать от инфекционных заболеваний жителей подтопленных территорий

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Пункт вакцинации жителей подтопленных территорий тремя вакцинами кишечной группы для профилактики инфекционных заболеваний начал работать в Анапе в пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Пункт добровольной вакцинации организован для жителей подтопленных территорий Пионерского проспекта и прилегающих территорий. <…> Это стандартная медицинская помощь для защиты людей. Пункт на Пионерском проспекте начал работу с сегодняшнего дня", - сообщили в пресс-службе.

В администрации добавили, что жителей города оповещают о необходимости вакцинироваться, когда они приходят подавать заявления о подтоплении домовладений, а также обзванивают их и приглашают привиться в целях профилактики.

Циклон, накрывший 13 августа территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. В 14 муниципалитетах региона ввели режим ЧС.