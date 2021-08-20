Британский регулятор одобрил препарат с моноклональными антителами для лечения COVID-19

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства одобрило первый препарат с содержанием моноклональных антител для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте британского правительства.

Разработанный американской биотехнологической компанией Regeneron и французской Roche препарат под названием Ronapreve может применяться внутримышечно или внутривенно, действуя на слизистую оболочку дыхательной системы, он препятствует коронавирусу в получении доступа к клеткам органов дыхания. Данные клинических испытаний показали, что препарат способствует устранению симптомов острой инфекции и может снизить вероятность госпитализации вследствие заражения коронавирусом.

"Эта замечательная новость от независимого регулятора по контролю за лекарственными средствами означает, что Великобритания одобрила первый терапевтический препарат, разработанный специально для лечения COVID-19", - сказал министр здравоохранения и социальных дел Саджид Джавид.

Согласно последним правительственным данным, 89,6% совершеннолетних жителей королевства (47,4 млн человек) уже получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты 40,9 млн человек - 77,5% взрослых британцев.