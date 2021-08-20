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Пандемия COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в Удмуртии за сутки достигла пиковых значений начала 2021 года

В регионе за день выявили 220 новых случаев COVID-19

ИЖЕВСК, 20 августа. /ТАСС/. Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Удмуртской Республике достигла пиковых значений, которые были зарегистрированы в регионе в начале года, - 220 человек за день. Об этом в пятницу сообщил оперативный штаб.

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"220 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии", - сказано в сообщении.

По данным оперативного штаба, аналогичный уровень заболеваемости за день - по 220 случаев - был зарегистрирован в Удмуртии 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года, после чего число заболевших в республике стало снижаться, а в июне количество заразившихся опасной инфекцией стало снова расти. С 21 июня в республике ежедневно регистрировалось более 50 случаев. 30 июня суточная заболеваемость в регионе превысила 100 случаев впервые с января.

Отмечается, что среди 220 заболевших - 48 детей и 40 человек старше 65 лет. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 14 летальных случаев после заражения. Всего на 20 августа в Удмуртии зарегистрировано более 44 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них более 35,9 тыс. человек выздоровели.

В пресс-службе Минздрава Удмуртии уточнили ТАСС, что первый компонент вакцины в Удмуртии поставил 326 791 человек, второй - 274 872, однокомпонентную вакцину "Спутник лайт" поставили 14 244 человека, охват иммунизацией составил 37% от числа подлежащих вакцинации.

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