Коэффициент распространения ковида в России увеличился до 0,97

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу увеличился до 0,97. В Москве показатель вырос до 0,92, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Как и в четверг, ни в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор не превышает единицу. В Иркутской, Ростовской и Самарской областях он составил ровно 1, в Воронежской области и Красноярском крае - 0,99, в Свердловской области - 0,98.

В Нижегородской области коэффициент остался на уровне 0,95, в Санкт-Петербурге он увеличился до 0,9, а в Подмосковье показатель, напротив, снизился до 0,87.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.