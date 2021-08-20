Свердловский губернатор инициировал учреждение регионального звания "Заслуженный учитель"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев инициировал появление в регионе звания "Заслуженный учитель Свердловской области". Об этом сообщили в департаменте информационной политики области в пятницу.

"Это [учреждение звания] очень хорошая идея. Нужно проработать этот вопрос министерству образования вместе с депутатами законодательного собрания. А я однозначно поддерживаю. <…> Давайте сделаем", - цитирует департамент Куйвашева.

Вопрос учреждения звания был поднят во время встречи главы области с учителями на полях областного августовского педсовета. В департаменте уточнили, что, по словам учителей, получить звание "Заслуженный учитель России" непросто, поэтому необходима региональная награда.