{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свердловский губернатор инициировал учреждение регионального звания "Заслуженный учитель"

Учителя считают, что такая награда необходима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев инициировал появление в регионе звания "Заслуженный учитель Свердловской области". Об этом сообщили в департаменте информационной политики области в пятницу.

"Это [учреждение звания] очень хорошая идея. Нужно проработать этот вопрос министерству образования вместе с депутатами законодательного собрания. А я однозначно поддерживаю. <…> Давайте сделаем", - цитирует департамент Куйвашева.

Вопрос учреждения звания был поднят во время встречи главы области с учителями на полях областного августовского педсовета. В департаменте уточнили, что, по словам учителей, получить звание "Заслуженный учитель России" непросто, поэтому необходима региональная награда.

Теги
Россия
ЕГЭ
Рособрнадзор сообщил об отсутствии жалоб на новый формат ЕГЭ по информатике
Единый государственный экзамен по информатике в 2021 году впервые проводился на компьютерах
Читать полностью