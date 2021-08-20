Свердловские власти планируют в 2,5 раза увеличить уровень газификации на селе к 2030 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют к 2030 году довести уровень газификации в сельских территориях с 20 до минимум 48%. Об этом в пятницу сообщил в прямом эфире издания Е1 министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

"Акцент, особенно на втором этапе догазификации, - это будут сельские населенные пункты, и мы планируем к 2030 году достичь [уровня] газификации сельских территорий в 48, может, даже 50%. С учетом того, что сейчас 20%, это рывок в 2,5 раза", - сообщил Смирнов, отметив, что удельные затраты на газификацию сельских территорий "в разы больше", чем в городах из-за менее плотной застройки.

Смирнов также напомнил, что сейчас общий уровень газификации в регионе составляет 77,4%, к 2030 году его планируется довести до 92%. При этом он отметил, что задачи достичь показателя в 100% нет из-за нецелесообразности проводить газовую сеть к населенным пунктам, где расположено не более нескольких домов.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.