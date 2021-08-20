В Госдуме учтут рекомендации СПЧ по обеспечению экологической безопасности

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Депутаты примут во внимание при разработке законопроектов рекомендации Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по обеспечению экологической безопасности и сохранению климата. Об этом говорится в ответе председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова главе СПЧ Валерию Фадееву.

"Они приняты во внимание и будут использованы при осуществлении законопроектной деятельности, затрагивающей рассматриваемую сферу", - говорится в письме Крашенинникова, которое приводит пресс-служба СПЧ в пятницу.

В сообщении пресс-службы СПЧ отмечается, что глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в свою очередь сообщил о поддержке комитетом ряда рекомендаций Совета.

"Комитет поддерживает рекомендации в части необходимости внесения в документы стратегического планирования, в том числе в паспорт национального проекта "Экология", принципов циклической экономики, устанавливающих приоритет минимизации образования отходов, повсеместного развития раздельного накопления отходов, снижения использования первичных ресурсов и товаров, а также их повторного использования", - говорится в ответе парламентария главе СПЧ.

СПЧ в июле выработал рекомендации в сфере обеспечения экологической безопасности. В частности, Совет предложил Госдуме ввести запреты на захоронение в недрах опасных отходов и на оборот товаров, тары и упаковки немедицинского назначения, которые не могут быть изъяты из общего потока отходов производства и потребления, не могут быть отправлены на материальную утилизацию, а также имеют многоразовые альтернативы.