Сертификаты на соципотеку получили 60 ученых и специалистов из Подмосковья

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Около 60 ученых и молодых специалистов, работающих в Московской области, получили сертификаты на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева вручила 60 свидетельств на получение социальной ипотеки молодым ученым и специалистам. Торжественная церемония награждения участников подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище" прошла в региональном доме правительства", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, за время действия программы обладателями льготного жилья стали почти 600 ученых и уникальных специалистов, работающих в Подмосковье, а региональным правительством были реализованы жилищные сертификаты на сумму свыше 2,2 млрд рублей. "В этом году общая сумма жилищных субсидий составила более 220 млн рублей. На участие в конкурсе было подано 170 заявок, из числа которых были отобраны 85 победителей", - процитировали в пресс-службе слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Программа "Социальная ипотека" реализуется В Московской области с 2016 года. Она позволяет подмосковным учителям, воспитателям, ученым, тренерам приобрести собственное жилье на выгодных условиях. Регион берет на себя все расходы, а участник программы выплачивает только проценты по кредиту.