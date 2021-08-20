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Путин 21 августа примет участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода

В частности, президент ознакомится с результатами самой масштабной реконструкции Нижегородского кремля за 50 лет

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Глава государства ознакомится с результатами самой масштабной реконструкции Нижегородского кремля за 50 лет", - отмечается в сообщении. Кроме того, Путин осмотрит парк отдыха "Швейцария" после его комплексного благоустройства и посетит гала-шоу "Начало нового".

В рамках рабочей поездки в Приволжский федеральный округ глава государства проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, проинформировали в пресс-службе.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияНижегородская область
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