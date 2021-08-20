Голикова: средства на реконструкцию ДК в Новодвинске выделят в 2022 году

НОВОДВИНСК /Архангельская область/, 20 августа. /ТАСС/. Средства из федерального бюджета на реконструкцию городского культурного центра в Новодвинске Архангельской области будут выделены в 2022 году, сообщила в ходе своего визита в Новодвинск вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы уже изучали этот вопрос [выделения средств на реконструкцию культурного центра], знали, что попытка приблизиться к этому решению была. Еще вчера, буквально, мы обсуждали 2023 год, но по ходу решили, что это будет 2022 год. Поэтому готовьтесь, будем начинать, можете готовить торги уже сейчас", - сказала Голикова в ходе посещения здания культурного центра.

Здание Новодвинского городского культурного центра введено в эксплуатацию в 1954 году, с тех пор капитальных ремонтов в нем не проводилось. С 2012 года деятельность учреждений культуры в здании приостановлена в связи с неудовлетворительным состоянием конструкций и несоответствием нормам пожарной безопасности.

Центр - единственное муниципальное учреждение культурно-досугового типа в Новодвинске. Здание, в концертном зале которого проходили основные городские и областные общественно-значимые мероприятия, является архитектурной доминантой городской среды. В настоящее время деятельность культурного центра проходит в других приспособленных помещениях, работает 56 клубных формирований, занимается около тысячи человек.

Стоимость реконструкции центра оценивалась в 216,6 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета 194,7 млн рублей. Разработана проектно-сметная документация, в 2019 году получено положительное заключение государственной экспертизы. В связи со значительным ростом цен на строительные материалы в 2021 году стоимость реконструкции актуализируется. Ожидаемая стоимость может составить около 300 млн рублей.