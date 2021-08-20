{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тадж-Махал с 21 августа откроется для ночных посещений

Ночной осмотр будет разрешен 21, 23 и 24 августа

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 августа. /ТАСС/. Индийский мавзолей Тадж-Махал, который полтора года был закрыт для ночного осмотра, откроется с 21 августа для посетителей, которые хотят увидеть памятник при лунном свете. Об этом сообщает в пятницу информационное агентство PTI со ссылкой на представителей местный властей.

Ночной осмотр памятника был закрыт 17 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. По информации властей города Агра, где находится памятник, ночной осмотр будет разрешен 21, 23 и 24 августа. В пятницу мавзолей закрыт, а по воскресеньям в городе действует ночной комендантский час.

Для посетителей предусмотрено три временных интервала: с 20:30 до 21:00, с 21:00 до 21:30 и с 21:30 до 22:00. В каждом интервале будет допущено не более 50 туристов. Билеты можно забронировать за сутки.

Теги
Индия
Личные лебеди Елизаветы II: о королевских птицах и особенностях их учета
"Лебедь — королевская птица", — говорим мы, думая про лебедей на пирах, заколдованных принцев Андерсена, врубелевскую Царевну Лебедь и припоминая что-то про Англию. "Лебедь — королевская птица", — говорят в Англии, подразумевая, что эти птицы — собственность монарха, а покушаться на них запрещено. "Лебедь — королевская птица, но не везде и не всякий", — уточняет королевский клеймовщик лебедей Дэвид Барбер. Собеседник ТАСС добавляет, что есть еще и королевские рыбы, но с ними тоже все непросто
Личные лебеди Елизаветы II:
Читать полностью