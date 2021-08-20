Тадж-Махал с 21 августа откроется для ночных посещений

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 августа. /ТАСС/. Индийский мавзолей Тадж-Махал, который полтора года был закрыт для ночного осмотра, откроется с 21 августа для посетителей, которые хотят увидеть памятник при лунном свете. Об этом сообщает в пятницу информационное агентство PTI со ссылкой на представителей местный властей.

Ночной осмотр памятника был закрыт 17 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. По информации властей города Агра, где находится памятник, ночной осмотр будет разрешен 21, 23 и 24 августа. В пятницу мавзолей закрыт, а по воскресеньям в городе действует ночной комендантский час.

Для посетителей предусмотрено три временных интервала: с 20:30 до 21:00, с 21:00 до 21:30 и с 21:30 до 22:00. В каждом интервале будет допущено не более 50 туристов. Билеты можно забронировать за сутки.