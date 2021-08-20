В Татарстане на охрану крупных школ из бюджета региона выделят 457 млн рублей

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Татарстана выделят 457 млн рублей на обеспечение охраны школ первой и второй категорий. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на Республиканском августовском совещании работников образования и науки в пятницу.

"Приняли решение по первой и второй группе о выделении финансирования на физическую охрану. 457 млн - это достаточно большая цифра, мы заложим средства в план бюджета. Не могу не сказать о трагедии, которая произошла в казанской гимназии №175. Это страшная беда для всей нашей страны. Поэтому важен вопрос безопасности", - сказал Минниханов.

Он отметил, что вопрос о финансировании охраны школ третьей категории будет рассматриваться позже, пока возможности нет.

В Татарстане 73 школы первой категории. В них одновременно могут находиться более 1 100 человек, включая учеников и сотрудников. Кроме того, в республике 207 школ второй категории, где одновременно могут находиться меньше тысячи человек.

11 мая 19-летний юноша устроил стрельбу в 175-й гимназии в Казани. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.