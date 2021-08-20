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Власти НАО заявили об открытии пунктов вакцинации в детсадах и школах

Решение приняли для удобства иммунизации педагогов, воспитателей и всех работников образовательных организаций

ТАСС, 20 августа. Пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции будут открыты в детсадах и школах Ненецкого автономного округа (НАО), говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы администрации региона.

"Прививочные пункты вакцинации от коронавируса откроются в медицинских кабинетах школ и детских садов региона. Это будет сделано для удобства педагогов, воспитателей и всех работников образовательных организаций. При желании они смогут вакцинироваться на рабочем месте", - говорится в сообщении.

Пункты начнут работать в школах и детских садах с понедельника, 23 августа.

По данным оперштаба, в НАО фиксируется высокий уровень заболеваемости и смертности от коронавируса и вместе с тем - снижение темпов вакцинации. Если месяц назад в округе прививались в среднем по сто человек в день, то сегодня - порядка 30 человек. Минздравом России для НАО увеличен план по вакцинации - вместо 19 тыс. человек медики должны привить 25 тыс. жителей региона для достижения благополучной эпидобстановки. На сегодняшний день в регионе привились от коронавируса 14,4 тыс. человек.

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С начала пандемии в регионе выявлено 1 807 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки - девять случаев. В регионе зарегистрировано 26 летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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