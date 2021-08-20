Мурашко сообщил, что в Калмыкии младенческая смертность ниже среднероссийской

ЭЛИСТА, 20 августа. /ТАСС/. Показатель младенческой смертности в Республике Калмыкия ниже среднероссийского. При этом в среднем по России младенческая смертность детей до года в последние годы снижается и в данный момент составляет около 1,5 промилле (количество смертей на 1 000 человек в год), сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В России показатель [младенческой смертности] по стране снижается, в Калмыкии показатель ниже среднероссийского", - сказал Мурашко.

Он уточнил, что в России за последние годы показатель детской смертности "очень улучшился", младенческая смертность составляет на сегодня около 1,5 промилле - это один из самых низких показателей в мире.

В ходе поездки в Калмыкию министр здравоохранения РФ осмотрел новую детскую поликлинику, которая стала крупнейшей в республике. Мурашко отметил, что поликлиника построена по современным стандартам и отвечает всем требованиям.

"Здесь очень хорошая зона приема и регистратура. Здесь сразу внедрены технологии по компьютеризации рабочих мест, сейчас идет внедрение информационных систем, и мне кажется, что после того, что раньше мы видели, в неприспособленных помещениях в разных местах находилась детская поликлиника, сегодня очень удобно, комфортно сделано в соответствии с современными лицензионными требованиями", - отметил министр.