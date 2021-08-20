Эксперт: нужно привлечь волонтеров к сбору заявок на статус объекта культурного наследия

ВЛАДИМИР, 20 августа. /ТАСС/. Статус объекта культурного наследия должен присваиваться большему числу памятников в регионах России для обеспечения контроля над качеством их реконструкции и ремонта - в организации сбора заявок могли бы помочь волонтеры. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу на открытии межрегионального форума волонтеров культуры, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского "Невский 800" во Владимире, председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов.

"Бывают достаточно рядовые, конечно, постройки, которые несут, безусловно, большое мемориальное значение и для конкретного населенного пункта, и для людей - не все из них обладают статусом объектов культурного наследия. Мне кажется, нужно все-таки этим статусом наделять эти объекты - как минимум местного значения, чтобы обеспечить контроль над порядком проведения на них [ремонтных, реконструкторских] работ. Потому что, если объект не обладает никаким статусом, то, собственно, потом ни у кого не спросишь, почему и как это происходило. И вот как раз этой работой могут заниматься волонтеры культуры и вообще любые небезразличные граждане", - сказал он.

Демидов уточнил, что волонтеры могли бы подавать заявки с собранной информацией об историко-культурной ценности объекта в соответствующие органы для рассмотрения и принятия решений по нему.

Он пояснил, что имеющие статус "культурного наследия" объекты имеют строго регламентированный порядок работы с ними - необходима разработка и согласование проектной документации, привлечение лицензированной организации для работ и соблюдение ряда других требований.

Ранее в регионах России фиксировались случаи порчи памятников при ремонтных работах, случаи некачественных реконструкций. Так, в Курганской области в городе Катайск жители остались недовольны итогами реконструкции монумента "Вечный огонь" - изображенные на барельефе герои изменились до неузнаваемости, кроме того, на ежегодно реставрируемом монументе уже имеются сколы. Главе города Глебу Морозову прокуратура внесла представление о необходимости устранения нарушений. По данным прокуратуры, в 2018-2020 годах администрацией города привлекались подрядчики для выполнения текущего ремонта мемориала, но профессиональные реставрационные работы не проводились со дня его установки.