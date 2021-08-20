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Мурашко сообщил, что более 80% детей допущены до уроков физкультуры

Глава Минздрава посетил в Калмыкии новую поликлинику и отметил ее современное оснащение

ЭЛИСТА, 20 августа. /ТАСС/. Более 80% детей в России по результатам профилактических осмотров допущены к урокам физкультуры в этом году. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Более 80% детей могут сегодня посещать непосредственно общую физподготовку", - сказал Мурашко.

Министр посетил в Калмыкии новую поликлинику и отметил ее современное оснащение, в частности в ней есть и кабинеты для физиотерапии, которые могут использоваться для того, чтобы "детей адаптировать, компенсировать их заболевания".

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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