Суд обязал власти Кургана организовать подвоз детей, вынужденных ходить в школу через лес

ТАСС, 20 августа. Суд обязал власти Кургана организовать подвоз в школу детей, которые вынуждены были около 2 км идти в образовательное учреждение через лесополосу по неосвещенной местности. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры региона.

"Принятию мер прокурорского реагирования предшествовала проверка, проведенная по обращению уполномоченного по правам ребенка Курганской области. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в школе № 55, не имеющей своего транспортного средства, обучается 13 детей из микрорайона Храпово, и по причине отсутствия прямого маршрута несовершеннолетние вынуждены ходить через лесополосу пешком по неосвещенной местности, что создает угрозу для их жизни и здоровья. <…> Курганский городской суд, рассмотрев требования прокурора, признал их законными и обоснованными, бездействия администрации города Кургана, выразившееся в необеспечении бесплатной перевозки обучающихся, признано незаконным. На администрацию города возложена обязанность организовать бесплатную перевозку обучающихся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что микрорайон расположен на расстоянии 2,5 км от школы. При этом добраться до образовательного учреждения на общественном транспорте дети могут только на автобусе с остановки в 2 км от Храпово. "Решение вступило в законную силу, апелляционная жалоба администрации Кургана признана необоснованной и отклонена", - добавили в пресс-службе.