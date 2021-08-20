Фадеев просит Воробьева проинформировать СПЧ о переносе ЕМЦ из деревни Путилково

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращение губернатору Московской области Андрею Воробьеву, в котором просит проинформировать СПЧ о переносе Единого миграционного центра (ЕМЦ) из деревни Путилково Красногорского района Московской области в связи с поступающими жалобами от местных жителей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба СПЧ.

В сообщении отмечается, что в СПЧ поступили новые обращения от жителей деревни с просьбой защитить их права из-за ситуации с расположенным поблизости ЕМЦ.

"Как следует из поступившего в Совет ответа вашего заместителя Р. А. Каратаева, правительством Московской области совместно с правительством Москвы и МВД России прорабатывается вопрос о переносе областного миграционного центра в Единый миграционный центр Москвы, расположенный в поселении Вороновское. С учетом продолжающих поступать обращений жителей деревни Путилково просим Вас поручить проинформировать Совет о том, на какой стадии находится проработка вопроса о переносе миграционного центра за пределы жилого района", - говорится в письме председателя СПЧ.

В сообщении отмечается, что "ранее из-за жалоб 4 тыс. жителей на поведение и преступления мигрантов" Фадеев уже направлял обращения в МВД России и Воробьеву и призывал перенести ЕМЦ от жилых районов. В июне СПЧ получил обращение от жителей деревни с просьбой убрать из бизнес-центра "Гринвуд" ЕМЦ Московской области. В обращении жители жаловались на угоны автомобилей, нелегальную торговлю, домогательства к несовершеннолетним.