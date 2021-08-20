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Пандемия COVID-19

В Северной Осетии ограничили количество участников на общественных мероприятиях

Массовые мероприятия разрешено проводить при условии одновременного присутствия не более 100 человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. Количество участников на общественных мероприятиях в Северной Осетии ограничили до 100 из-за ухудшения эпидемической ситуации в связи с коронавирусом. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меняйло.

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"До улучшения эпидемиологической ситуации проведение банкетов, свадеб и иных развлекательных мероприятий в организациях общественного питания допускается при условии одновременного присутствия не более 100 человек (при условии размещения столов на расстоянии не менее 1,5 м и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм)", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы и правительства региона.

В стационарах республики в настоящее время находятся 1 025 человек (87 госпитализированы за сутки), из которых у 580 референс-центром подтвержден COVID-19. Выписаны с выздоровлением 66 человек.

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РоссияСеверная ОсетияПандемия COVID-19
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