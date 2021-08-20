В Дагестане до конца года введут в эксплуатацию 16 школ и 57 детских садов

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана до конца 2021 гола планируют ввести в эксплуатацию 16 школ и 57 детских садов, яслей. Об этом в пятницу на республиканском совещании работников учреждений образований заявил врио главы республики Сергей Меликов.

"До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 16 школ и 57 детских садов, яслей. Сотни образовательных организаций охватил капитальный ремонт. Еще раз обращаю внимание ответственных должностных лиц - запланированные объекты должны быть сданы в срок и с соответствующим качеством", - сказал он.

По его словам, это своеобразный рекорд. "Такого еще в республике не было", - добавил Меликов.

В своем выступлении врио главы региона, также отметил о необходимости привлечь молодых учителей работать в селе.

"Обращаю внимание глав муниципальных образований, что многое можно сделать на вашем уровне, чтобы создать дополнительные стимулы для привлечения на работы в образовательные учреждения нашу молодежь", - подчеркнул глава региона.