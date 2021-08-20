{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Союз МС-14" разместят в музейном комплексе "Притяжение" в Магнитогорске

На этом аппарате ранее совершил полет антропоморфный робот-спасатель "Федор", который разработан магнитогорской компанией НПО "Андроидная техника"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Роскосмос передал спускаемый аппарат "Союз МС-14", на котором летал в космос робот "Федор", в музейно-образовательный комплекс паркового пространства "Притяжение" в Магнитогорске. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" по обращению Магнитогорского металлургического комбината передала спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-14" для размещения в музейно-образовательном комплексе проекта "Притяжение", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, спускаемый аппарат займет место в интерактивной экспозиции Центра космической робототехники паркового комплекса "Притяжение" в Магнитогорске.

"Выбран спускаемый аппарат неслучайно: именно на этом космическом корабле совершил полет Skybot F-850 - антропоморфный робот-спасатель "Федор", который разработан магнитогорской компанией НПО "Андроидная техника", - отметили в организации.

Территория "Притяжение" - это круглогодичное мультифункциональное парковое пространство с комплексом зданий общей площадью около 100 тыс. кв. м. На одной территории располагаются образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные, парково-рекреационные и другие объекты.

Теги
РоссияЧелябинская область
Минюст РФ включил телеканал "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов
Кроме телеканала иноагентом признали издание "Важные истории"
Минюст РФ включил телеканал "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов
Читать полностью