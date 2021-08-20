Псковские власти выплатят единовременные пособия учителям и воспитателям

ПСКОВ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет регионального бюджета выделили по 2,5 тыс. рублей всем школьным учителям и воспитателям в детских садах, соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Губернатор Псковской области подписал указ о единовременной материальной помощи педагогическим работникам образовательных организаций. За счет бюджета Псковской области единовременную выплату в размере 2 500 рублей получат воспитатели дошкольных образовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций", - отмечается в сообщении.

Согласно документу, выплату получат также воспитатели частных организаций, которым предоставляются субсидии на финансовое обеспечение дошкольного образования за счет областных средств. Кроме того, выплату получат и педагоги частных учреждений, "осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам".