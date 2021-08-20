Ливни с грозами ожидаются в выходные в Центральной России

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни с грозами и сильным ветром в нескольких регионах Центральной России в предстоящие выходные, при этом температура воздуха понизится до 22 градусов, сообщили в региональных гидрометцентрах в пятницу.

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик центра по гидрометеорологии Воронежской области Андрей Гусев, в регион после затяжной засухи и аномальной жары (например, 19 августа был побит рекорд по жаре 2008 года) придет похолодание. "На выходные будет дождь, грозы, при грозе усиление ветра. И еще похолодает - днем будет около 28 градусов, ночью 17 градусов. Причина в прохождении холодного фронта, да и осень скоро", - сказал Гусев. Днем 21 августа в регионе ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Такая же погода прогнозируется в субботу в Липецкой и Тамбовской областях, где в отдельных районах ожидаются ливни с грозой и градом, порывы ветра будут достигать 18 м/ с.

В Тверской, Ярославской, Тульской, Орловской, Брянской и Ивановской областях на выходные ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Днем до 24 градусов, ночью до 7-12 градусов. Чуть теплее, до плюс 28 градусов ожидается в Курской и Белгородской областях.

По данным ЦГМС по Костромской области, в выходные в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер северный 4-9 м/с, при грозе порывы 15 м/с, температура воздуха ночью от плюс 13 до плюс 18 градусов, днем от плюс 22 до плюс 27 градусов. По данным ГУ МЧС по региону, в Вохомском и Шарьинском районах Костромской области сохранится высокая пожароопасность 4 класс.