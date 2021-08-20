Продовольственная программа ООН возобновит оказание помощи Афганистану в ближайшее время

РИМ, 20 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) восстановит гуманитарные операции в Афганистане на следующей неделе, если ситуация позволит в некоторых районах. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе организации, указав, что на этой неделе была оказана продовольственная помощь 80 тыс. человек.

"Мы были вынуждены временно приостановить деятельность в некоторых районах, где наблюдаются вооруженные столкновения и акты насилия. Но все эти гуманитарные операции мы рассчитываем возобновить на следующей неделе, если позволит ситуация. ВПП заверяет в своем намерении продолжать оказывать помощь афганскому народу при обеспечении безопасности нашего персонала", - сказала официальный представитель ВПП Фрэнсис Кеннеди.

Она указала, что организация продолжает работать, поставляя продовольствие, в котором нуждается треть населения страны. "Только на этой неделе мы оказали помощь 80 тыс. человек и до сих пор смогли обеспечить питанием 400 тыс. человек, вынужденных покинуть свои дома", - указала собеседница агентства.

По данным пресс-службы ВПП, в стране находятся до 450 сотрудников этой организации системы ООН, в разных провинциях, где осуществляет деятельность ВПП. В организации указали, что они работали в разных зонах страны, "привлекая все стороны [к сотрудничеству], опираясь на гуманитарные принципы беспристрастности, операционной независимости, нейтральности и гуманности". При этом собеседница агентства не исключила, что ситуация общей нестабильности в Афганистане может привести к дальнейшим временным перерывам в деятельности ВПП. "Мы делаем все возможное, чтобы продолжать операции, и с начала года мы обеспечили продовольственной помощью 5,5 млн человек [в этой стране], но ВПП нуждается в дополнительном финансировании", - сказала Кеннеди. Она уточнила, что для продолжения операций до конца года необходимы $200 млн.