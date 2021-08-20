Площадки для выгула и дрессировки собак появятся в Югре до 2026 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 августа. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа в ходе заседания в пятницу приняло концепцию обращения с животными в регионе, сообщил департамент общественных и внешних связей Югры. Согласно утвержденному документу, планируется увеличить обеспеченность региона площадками для выгула и дрессировки животных с 30% до 100%.

"В концепции закреплено положение ответственного отношения к животным в целях их защиты, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности югорчан при обращении с животными, а также условия достижения того, чтобы животные имели владельцев, отвечающих за судьбу животных, будь то гражданин, организация или приют", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

Как отметил руководитель окружной ветеринарной службы Алексей Зуев, концепция прошла широкое общественное обсуждение, в том числе общественными советами, некоммерческими социально ориентированными организациями. В свою очередь директор приюта для животных без владельцев "Велес" Елена Савенко добавила, что концепция полностью обеспечивает возможности для дальнейшего развития культуры обращения с животными в автономном округе.

В информационной справке к распоряжению правительства Югры о концепции обращения с животными, отмечается, что в регионе планируется найти каждой собаке владельца, а также увеличить обеспеченность региона площадками для выгула, дрессировки животных с 30% до 100%.

В концепции уточняется, что также в Югре планируется к концу 2025 года обеспечение приютами для животных увеличить почти в два раза, до 95%, а площадками для выгула, дрессировки собак - в три раза, до 100%. В документе поясняется, что в настоящее время в автономном округе животные без владельцев размещаются в девяти приютах на 2 522 местах в семи муниципальных образованиях.