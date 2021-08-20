На Ставрополье создали первый казачий туристический маршрут

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Первый казачий туристический маршрут "Малый Кубанский круг" представили на Ставрополье. Маршрут включает в себя 20 локаций в Ставрополе и его окрестностях, сообщила ТАСС инициатор проекта "Маршруты казачьего Ставрополья" Наталья Гребенькова.

"Во время презентации мы прошли по маршруту "Малого Кубанского круга", который является первым маршрутом нашего проекта. Он включает в себя 20 локаций в Ставрополе, окрестных селах и станицах. Во время презентации мы посетили некоторые из этих точек", - сказала она.

Во время маршрута туристы могут увидеть казачий Ставрополь. "В Ставрополе очень много казачьих мест, они очень разные. Есть Крепостная стена, о которой нельзя не вспомнить, говоря о казачестве. Есть "самый казачий перекресток" улиц Казачья и Станичная. Здесь же есть казачья лавка, созданная сыном первого атамана города Виктора Алексеевича Есаулова, частная коллекция которого послужила основной музея истории казачества города Ставрополя", - пояснила Гребенькова.

Одной из точек маршрута является село Сенгилеевское в 40 км от Ставрополя. "Когда-то давно село было станицей Боговяленской, которая находилась на месте, где сейчас находится Егорлыкское водохранилище. При наполнении водохранилища станичников переселили, но многие жители села до сих пор о своем месте рождения говорят "дно Егорлыкского водохранилища". Были моменты, когда водохранилище осушалось, люди проведывали родные места", - отметила инициатор проекта.

Созданный маршрут со всеми точками посещения выложен на сайте "Маршруты казачьего Ставрополья". "Проект "Маршруты казачьего Ставрополья" в 2021 году был поддержан Фондом президентских грантов. "Это проект не коммерческий, просветительский, образовательный, мы его сделали для всех. Им может воспользоваться любой турист, житель города, школьный класс. Любой гид может взять этот маршрут за основу, главное, чтобы люди видели, что у края богатая казачья история, много интересных мест", - рассказала Гребенькова.

Проект "Маршруты казачьего Ставрополья" в 2021 году был поддержан Фондом президентских грантов.