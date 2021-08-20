Жара в Волгограде в августе установила температурный рекорд за весь период метеонаблюдений

ВОЛГОГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Новые температурные рекорды установили в Волгоградской области для трех календарных дней - 3, 11 и 19 августа, когда воздух прогрелся до 40,9, 39,8 и 38,8 градуса соответственно, сообщил ТАСС волгоградский географ, климатолог Анатолий Судаков

"В Волгограде этим летом побиты многие температурные рекорды безумно знойного 2010 года. 19 августа установлен рекорд жары для календарной даты в Волгограде за весь период метеорологических наблюдений (150 лет) - 38,8 градуса, что на 7,2 градуса выше нормы. За неполные две декады августа среднемесячная температура оказалась на пять градусов выше нормы", - сказал Судаков.

Он сообщил, что всего в августе 2021 года обновлены рекорды жары для трех календарных дат: 3 августа (40,9 градуса), 11 августа (39,8 градуса) и 19 августа (38,8 градуса). Однако рекорд суточной температуры от 7 августа 1940 года, который составил 42,6 градуса, не преодолен.

По мнению климатолога, по сравнению с 2010 годом сейчас жара не столь опасна, поскольку преобладает облачная погода и нет большой угрозы получить губительную дозу ультрафиолетового излучения.