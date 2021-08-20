В Башкирии в конце октября пройдет международный лагерь волонтеров

ВЛАДИМИР, 20 августа. /ТАСС/. Республика Башкортостан в конце октября примет очный этап международного лагеря волонтеров культуры, в котором примут участие 100 человек. В течение недели добровольцы будут проходить обучение, обсуждать проекты и восстанавливать объекты культурного наследия, сообщила ТАСС в пятницу на открытии межрегионального форума волонтеров культуры "Невский 800" во Владимире руководитель дирекции общественного движения "Волонтеры культуры" Дарья Жукова.

Первый международный лагерь волонтеров культуры с участием представителей 15 стран прошел в 2020 году в онлайн-формате. В этом году организаторы планируют провести первую часть мероприятия онлайн в конце сентября, очный этап лагеря запланирован на конец октября.

"Международный волонтерский лагерь пройдет во второй раз с сентября по октябрь 2021 года совместно с Минкультуры РФ в рамках нацпроекта "Культура". Образовательная онлайн-часть займет порядка пяти дней, а в конце октября состоится очный этап - 100 человек за счет программы мобильности волонтеров, которые пройдут отбор, смогут приехать бесплатно в Башкортостан. Особенность в том, что в рамках лагеря будет практическая работа с обучением по трем трекам: "Работа с сообществом", "Работа с наследием", "Работа с личностными компетенциями", - сказала она.

Основной целью онлайн-этапа станет обсуждение концепции развития международного волонтерского сообщества в сфере культуры, приступить к созданию которого планируется в 2022 году. В рамках очной части волонтеры будут проходить обучение и мастер-классы, а также участвовать в благоустройстве и восстановлении объектов культурного наследия в Уфе и нескольких муниципалитетов Башкортостана

Участвовать в работе лагеря будут представители органов власти, добровольцы, члены Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Отбор участников откроется 23 августа через сайт volculturecamp.com. Организаторы рассчитывают, что в этом году в мероприятии примут участие представители 15-18 стран.

12 марта 2019 года на базе Ассоциации волонтерских центров создана дирекция общественного движения "Волонтеры культуры". Целью проекта "Волонтеры культуры" является поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ. Реализация проекта основывается на анализе актуального состояния участия добровольцев в региональных культурных программах, создании волонтерских центров в творческих колледжах и университетах, разработке методических материалов и дистанционных обучающих программ, взаимодействии с администрациями учреждений культуры. Сейчас в стране насчитывается более 120 тыс. волонтеров культуры.