ТАСС в июле возглавил рейтинг цитируемости информагентств в 22-й раз подряд

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Агентство ТАСС 22-й месяц подряд начиная с октября 2019 года лидирует по цитируемости среди российских информагентств. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия" за июль 2021 года.

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало о крушении самолета Ан-26 на Камчатке, об Олимпиаде в Токио, о жесткой посадке самолета Ан-28 в тайге в Томской области, о взрыве в гостинице в Геленджике", - сказано в сообщении компании.

Индекс цитируемости ТАСС составил 16 217,19; РИА Новости - 15 059,88; Интерфакс - 3 073,85.

Период исследования - с 1 по 31 июля 2021 года. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 66 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. Из рейтинга интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.