Пожелания ямальцев по улучшению жизни в регионе внесут в повестку заксобрания

ТАСС, 20 августа. Предложения жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по развитию региона и улучшению жизни общества, которые были высказаны в ходе ежегодной поездки губернатора округа Дмитрия Артюхова по муниципалитетам, будут внесены в законодательную повестку парламента. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Ямала по итогам поездки главы региона по округу, в которой также участвовал спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.

"Честный маршрут" предполагает честный разговор. И он состоялся: жители отмечали реальные улучшения качества жизни, изменившийся облик городов и самых отдаленных поселков, а также максимально открыто говорили о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются сегодня. Все это свидетельствует о высоком уровне доверия к власти. Наиболее острые вопросы мы планируем включить в законодательную повестку окружного парламента", - цитирует пресс-служба Ямкина.

По итогам встреч с ямальцами, депутаты заксобрания региона заочным голосованием уже приняли изменения в законы, регламентирующие предоставление "чумового капитала" - при рождении или усыновлении не только третьего, но и последующих детей молодым семьям тундровиков региона будет выдаваться комплект для строительства собственного жилища. Также был усовершенствован закон об уплате транспортного налога.

В пресс-службе добавили, что одним из предложений жителей ЯНАО стало включение в рацион питания детей в детских садах и школах местных продуктов - оленины, рыбы и дикоросов, стоимость которых превышает ценовую корзину привычного меню учащихся. "В ряде образовательных учреждений в рацион школьного питания уже вводятся местные продукты. Однако есть сложности, например, в городских семьях не так часто используют в рационе традиционную ямальскую продукцию. Возможно, изменить ситуацию поможет пропаганда экологически чистой продукции и воспитание пищевой культуры с раннего детства", - отметил Ямкин, уточнив, что этим вопросом окружные депутаты занимаются уже несколько лет.

Также жители просили разрешить использовать региональный материнский капитал на покупку частных деревянных домов. Согласно нормам окружного законодательства, такой возможности у ямальских семей сейчас нет: региональный маткапитал в 500 тыс. рублей можно потратить на приобретение жилья, возведенного из определенных материалов. "С аналогичной инициативой уже вышла Городская дума Салехарда. В ближайшее время детально изучим опыт реализации регионального закона на местах, проанализируем потребности жителей в каждом населенном пункте", - уточнил спикер ямальского парламента.

В плане мероприятий "Честного маршрута", который начался 9 августа, значились посещение социальных объектов, строительных площадок, в том числе долгостроев, проверка темпов и качества благоустроительных и дорожных работ, встречи с муниципальными властями, руководителями градообразующих предприятий и жителями.