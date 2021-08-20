В Вологодской области продлили прием в учебные заведения

ВОЛОГДА, 20 августа. /ТАСС/. Вузы и средние специальные учебные заведения Вологодской области продлили приемную кампанию до конца сентября и ноября соответственно, чтобы как можно больше принять будущих студентов. Количество бюджетных мест в вологодских вузах увеличено на 550 единиц, в ссузах - на 150, говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.

"Мы хотим, чтобы как можно больше ребят получили высшее и среднее специальное образование на Вологодчине, в том числе и на бюджетной основе. В этом году количество бюджетных мест в вузах и ссузах области увеличено, чтобы обеспечить доступность образования по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы, а также для того, чтобы предоставить возможность нашим выпускникам учиться дома, не выезжая за пределы региона. Нам необходимо готовить как можно больше востребованных специалистов, закрывая потребности предприятий", - привела пресс-служба слова губернатор области Олега Кувшинникова по итогам расширенного заседания совета ректоров вузов области.

По его словам, приемная кампания в вузы на территории региона продлена до конца сентября, в колледжи и техникумы - до 25 ноября. Этой возможностью смогут воспользоваться те выпускники, кто еще не поступил в учебное заведение из-за внедрения в этом году новых правил приема в вузы. Такие случаи наблюдаются в результате аннулирования "второй волны" зачисления и особенностей приемной кампании, прошедшей в дистанционном формате.

Вакантные места еще остались по некоторым направлениям в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина, в Череповецком госуниверситете, опорном вузе региона, а также в 15 колледжах и техникумах региона. На следующем заседании совета ректоров 25 ноября обсудят план трудоустройства выпускников вузов и ссузов в 2022 году, план набора на следующий учебный год, который откорректируют под потребности работодателей и с учетом наиболее востребованных на региональном рынке специальностей.