ВОЗ приступила к формированию группы экспертов по опасным патогенам

ЖЕНЕВА, 20 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о наборе экспертов в научную консультативную группу, которая будет заниматься вопросами происхождения новых патогенов. Как отмечается в распространенном в пятницу в Женеве заявлении ВОЗ, создание этой структуры вызвано необходимостью своевременной оценки рисков вспышек опасных болезней на планете с учетом последствий пандемии коронавируса.

"Быстрое появление и распространение SARS-CoV-2 показало важность подготовки к любым будущим [подобным] событиям, способности на ранней стадии идентифицировать новые патогены и заниматься факторами риска, которые способствуют их появлению и распространению", - пояснила женевская штаб-квартира ВОЗ.

Она напомнила, что в последние годы мир столкнулся с растущим числом угроз, связанных с появлением новых патогенов и повторными вспышками прежних. Это, в частности, SARS-CoV-2, MERS-CoV, Ласса, Марбург, Эбола, Нипах, птичий грипп. В организации уверены, что необходимо не только вести тщательное наблюдение и быстро реагировать на такие вспышки, но и заниматься исследованиями "патогенов и путей их передачи людям от их природных резервуаров".

В ВОЗ подчеркнули, что члены консультативной группы будут консультировать организацию по техническим и научным вопросам, касающимся источников новых патогенов, а также их эпидемического потенциала. Кроме того, эксперты будут заниматься "дальнейшими шагами" по выяснению происхождения SARS-CoV-2.

В консультативную группу войдут до 25 экспертов, которые "будут действовать в личном качестве". Они не должны представлять правительства, коммерческие структуры и научно-исследовательские институты, а также организации гражданского общества. Речь идет о специалистах из разных областей знаний, включая вирусологию, эпидемиологию, экологию, бактериологию, биоинформатику и статистику в сфере здравоохранения. ВОЗ ожидает получить заявки от кандидатов в период по 10 сентября включительно, а первое заседание группы должно состояться 30 сентября или в начале октября. При отборе кандидатов одним из требований будет отсутствие "реальных, потенциальных или видимых конфликтов интересов".