СМИ: на севере Италии перехватили конверт с гильзами в адрес Папы Римского

РИМ, 20 августа. /ТАСС/. Конверт с тремя гильзами от патронов, адресованный Папе Римскому Франциску, был перехвачен карабинерами в Генуе (область Лигурия). Об этом в пятницу сообщило агентство ANSA.

По его данным, в Геную конверт попал из-за ошибки в почтовом индексе. Как отмечает ANSA, отправителем является гражданин Франции, правоохранительные органы установили его личность. В письмо было также предположительно вложено послание с требование о возмещении ущерба, указывает агентство.

Это уже второй подобный инцидент за несколько дней. 9 августа в сортировочном центре неподалеку от Милана был также обнаружен конверт с тремя пулями, адресованный понтифику. ANSA отмечает, что адреса отправления совпадают, кроме того, в тексте письма были допущены те же орфографические ошибки.