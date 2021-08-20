Ингушетия направила в Минпросвещения РФ заявку на капремонт 58 школ

МАГАС, 20 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии направили заявку в Минпросвещения России на финансирование капитального ремонта 58 школ региона. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы правительства республики.

"Минпросвещения РФ совместно с федеральным Минстроем в настоящее время занимается формированием правил допуска региональных проектов к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидий на капитальный ремонт. По запросу Министерства просвещения РФ Ингушетия направила заявку на капитальный ремонт 58 образовательных организаций. На сегодня перечень первоочередных 14 объектов образования уже направлен в Минстрой Ингушетии для разработки проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для определения необходимых объемов работ вице-премьером республики Тимуром Фаттаховым было предложено организовать по этим объектам работу совместной межведомственной комиссии, в которую будут входить представители Минобразования, Минстроя, МЧС и Роспотребнадзора.

"Несмотря на то, что требования, которые будут включены в условия предоставления субсидии по капитальному ремонту, еще не определены, дефектные акты для начала по этим 14 объектам мы можем сделать уже сегодня, в частности, что-то у нас не соответствует нормам, что-то разрушено или нужно добавить. На их основании мы сможем составить проектно-сметную документацию. Предлагаю уже сегодня начать работу в этом направлении", - передает пресс-служба слова Фаттахова.

В начале августа в ходе встречи с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что средняя образовательная школа №5 в Ингушетии, которая была построена в 2001 году и ни разу не ремонтировалась капитально, одной из первых войдет в программу капитального ремонта в 2022 году.