Три современных гостиничных комплекса откроют в Нальчике до конца 2022 года

НАЛЬЧИК, 20 августа. /ТАСС/. Три новых гостиничных комплекса появятся в Нальчике до конца 2022 года, что позволит увеличить количество мест размещения в условиях роста турпотока в регион. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на материалы "Инвестиционного часа", который провел глава республики Казбек Коков.

По данным местных властей, в первом полугодии 2021 года республика приняла 520 тыс. туристов, на 43,6% больше по сравнению с аналогичным периодом доковидного, 2019 года. Выросла посещаемость не только горных рекреационных зон, но и санаторно-курортного комплекса Нальчика. В работе совещания приняли участие инвесторы в сфере гостиничного бизнеса и представили свои проекты.

"Первый - преобразование собственником совместно с одной из ведущих международных компаний-отельеров здания бывшего Дома туриста на углу улиц Шогенцукова и Лермонтова в Нальчике в современный комплекс. Исторический облик здания будет сохранен, инвестор планирует открыть гостиничный комплекс на 120 мест в течение двух лет. Второй гостиничный комплекс будет располагаться на проспекте Ленина в Нальчике и планируется к запуску в 2022 году. Третий - санаторно-курортный комплекс на базе санатория "Маяк", где планируется открыть детский реабилитационный центр, рассчитанный на 100 пациентов, с возможностью проживания с ними родственников", - говорится в сообщении.

Казбек Коков отметил, что тема развития гостиничного бизнеса в республике более чем актуальна, так как турпоток в республику растет, и уже сейчас наблюдается дефицит мест для размещения гостей.

Росту внутреннего туризма способствует и внимание со стороны руководства страны, субсидирование поездок по России, начало реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Все эти проекты получат инфраструктурную и административную поддержку, их реализация важна для придания импульса развитию данного туристического направления. В дальнейшем также будем внимательно прорабатывать каждый предложенный инвестиционный проект", - цитирует Кокова его пресс-служба. Он также поручил правительству организовать эффективное взаимодействие с инвесторами по решению озвученных вопросов в процессе подготовки проектов к реализации. Аналогичную работу рекомендовано провести на муниципальном уровне.