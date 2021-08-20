Домам культуры в Костромской области разрешили проводить мероприятия

КОСТРОМА, 20 августа. /ТАСС/. Дома культуры и центры народного творчества в Костромской области возобновят проведение мероприятий внутри помещений. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"В Костромской области ранее было разрешено проведение мероприятий внутри помещений организациями исполнительских искусств - театрами, цирками, филармониями, концертными организациями. Решением оперативного штаба в этот перечень включены учреждения культуры - дворцы и дома культуры, дома и центры народного творчества, дома и центры ремесел", - говорится в сообщении.

При проведении мероприятий наполняемость залов не должна превышать 50%, обязательны ношение масок и обработка рук антисептиками. Как уточняет пресс-служба, по-прежнему запрещено посещение пространств, не предусматривающих организацию посадочных мест - фан-зон, танцполов и других подобных мест.

Власти региона продлили до 20 сентября запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, а также массовых публичных мероприятий.

По данным оперативного штаба региона, в Костромской области за сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 121 человека. Всего с начала пандемии ковид выявлен у 29 842 человек, выздоровели 24 843 пациента, умерли 656 человек.