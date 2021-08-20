Фальков: противоэпидемические меры для вузов в новом учебном году не изменятся

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Противоэпидемические меры и требования для российских университетов в новом учебном году не изменятся. Об этом в пятницу сообщил глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Что касается требований и противоэпидемиологических мер, это рекомендации, которые даны еще в прошлом году Роспотребнадзором. В этом году принципиальных изменений нет", - сказал он, отвечая на вопрос об изменениях требований к противоэпидемическим мерам в вузах.

Фальков также сообщил, что решение о вакцинации преподавателей в вузах будет приниматься на уровне регионов. "Для преподавателей ситуация зависит от субъекта и от решения главного санитарного врача. Как мы знаем, в ряде субъектов соответствующие решения были введены. И наши университеты, как законопослушные организации и коллективы, прислушались и соответствующую работу провели. Что касается количества вакцинированных, то оно разнится в зависимости от субъекта к субъекту" - сказал он.