В Подмосковье запустили историческую онлайн-викторину в приложении "Рубеж Победы"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Региональное отделение Бессмертного полка России в Московской области совместно с автономной некоммерческой организацией "Мой выбор" запустили историческую онлайн-викторину в мобильном приложении "Рубеж Победы", сообщили в пятницу в пресс-службе Бессмертного полка.

"Рубеж Победы" - это сочетание реальных маршрутов по памятным местам Московской области, связанных с событиями Великой Отечественной войны, и увлекательной пошаговой онлайн-викторины. Жители и гости Московской области могут пройти квесты по историческим местам и даже получить памятные подарки", - говорится в сообщении.

Маршруты проходят по различным округам области и будут регулярно дополняться. Кроме того, по пути следования пользователи приложения смогут обнаружить объекты дополненной реальности.

В разработке маршрутов участвовало несколько сотен школьников Подмосковья, предложивших наиболее интересные локации для квестов. Кроме того, в сентябре-октябре стартует новый конкурс, где каждый житель области сможет принять участие и предложить исторический маршрут по памятным местам своего населенного пункта, поясняют создатели программы. Приложение реализовано в рамках проекта "Рубеж Победы. Битва за Москву" при поддержке Фонда президентских грантов.