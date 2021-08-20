Более 80% школьников в Калининградской области в 2021 году будут учиться в первую смену

КАЛИНИНГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Школы Калининградской области полностью подготовлены к началу нового учебного года. Занятия 1 сентября начнут свыше 121 тыс. учеников. В первую смену будет обучаться 82% от общего числа учащихся, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В этом году в школы пойдут свыше 121 тыс. ребят (на 3,5 тыс. человек больше, чем в прошлом). Из них более 14 тыс. - первоклассники. В первую смену будет обучаться 82% от общего числа учащихся - почти 100 тыс. человек", - говорится в сообщении.

На подготовку школ региона к учебному году было выделено около миллиарда рублей. За счет средств областного бюджета выполнен капитальный ремонт кровли в восьми общеобразовательных организациях, в пяти муниципальных образованиях капитально обновлены шесть школьных спортзалов. Также выполнен ремонт столовых, пищеблоков и буфетов. "Капитальный и текущий ремонт помещений произведен во всех общеобразовательных организациях", - сообщила министр образования области Светлана Трусенева.

Все школы области обеспечены учебниками и методическими материалами. Количество закупленной учебной литературы достигает 300 тыс. единиц. С 1 сентября будет организована перевозка более 15 тыс. детей, для этого задействуют 291 школьный автобус.

По решению губернатора области Антона Алиханова, всем работникам системы образования региона к 1 сентября будет выплачено по 10 тыс. рублей - из 8 834 человек уже получили выплату 3 135. Такую же поддержку получат трудящиеся в сфере дополнительного и дошкольного образования.

Учебный год в регионе начнется в очном формате. До его начала вакцинацию против нового коронавируса прошли 67% педагогических работников. Учреждения обеспечены дезинфицирующими средствами, термометрами. Занятия будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Торжественные линейки, посвященные Дню знаний 1 сентября, в этом году пройдут на открытом воздухе для учащихся 1-х, 9-х и 11-х классов, для остальных учеников будут проведены классные часы.