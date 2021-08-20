Фальков: вузы РФ могут сами создавать меры поддержки для студентов из Афганистана

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Вузы РФ вправе самостоятельно создавать меры поддержки для студентов из Афганистана. Федеральную программу поддержки Министерство науки и высшего образования РФ запускать не планирует, сообщил его глава Валерий Фальков.

"Мы специальную федеральную программу не планируем, и у нас нет такой практики в отношении иностранных студентов из конкретной страны - запускать специальные программы. Но вузы сами вправе [запустить программу поддержки], и многие из них исходя из самых разных факторов такие меры поддержки либо вообще для иностранных студентов, либо для студентов из конкретной страны запускают", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Фалькова, многие российские вузы могут последовать примеру Уральского федерального университета, объявившего ранее об оказании поддержки студентам из Афганистана по приему и расселению в общежитиях. "Я думаю, что ректоры всех других вузов, в которых учатся афганские студенты, с учетом непростой ситуации в их стране, конечно, обратят внимание [на это]", - заявил он.

В настоящий момент в России обучаются более 1,4 тыс. студентов из Афганистана, отметил Фальков. "Больше всего студентов из Афганистана обучаются в Российском университете дружбы народов, на втором месте - Уральский федеральный университет и ряд других наших известных российских вузов", - рассказал он.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.