СМИ: в Испании умерла инфицированная вирусом лихорадки Западного Нила женщина

МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. В провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия) умерла женщина, заразившаяся вирусом лихорадки Западного Нила. Об этом сообщило в пятницу агентство EFE.

По его информации, женщине было 73 года. Она умерла в больнице, куда ее госпитализировали несколько дней назад, и стала третьим человеком, у которого в этом году был диагностирован вирус лихорадки Западного Нила в Испании.

Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, инкубационный период которого колеблется от нескольких дней до трех недель. Болезнь может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела и першением в горле. Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется в нетропических странах. Вирусу в первую очередь подвержены птицы, но также люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.