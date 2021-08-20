Белгородские власти направят около 700 млн рублей на покупку квартир для медиков

ТАСС, 20 августа. Власти Белгородской области для решения проблемы с нехваткой медицинских кадров в медучреждениях региона направят около 700 млн рублей на покупку квартир для врачей, сообщил в пятницу во время "Прямого эфира" с населением региона врио губернатора области Вячеслав Гладков.

"Сейчас наши усилия нацелены на то, чтобы заполнить все вакантные ставки врачей. В шестую поликлинику [поликлинику №6 в Белгороде] я приезжал, там 14 семейных врачей на сегодняшний день нет, напряжение очень большое, две-три недели люди не попадают к врачам, жалобы и возмущения. Мы выделили почти 700 млн рублей для приобретения квартир для 160 врачей", - сказал Гладков.

По словам врио главы региона, заполнить все вакантные ставки врачей планируется до 1 января 2022 года. Также прорабатывается вопрос о выделении 1,5 млрд рублей из областного бюджета на закупку медицинского оборудования, прежде всего, для станций скорой помощи.