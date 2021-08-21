В Нижнем Новгороде в честь 800-летия города пройдет масштабный праздник

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Нижний Новгород отметит свое 800-летие в субботу, 21 августа. Праздничные мероприятия пройдут в этот день по всему городу - жителей и гостей Нижнего Новгорода ждут фестивали, концерты, фейерверки, завершением дня станет гала-шоу "Начало нового", главная сцена которого будет открыта на Нижневолжской набережной в центре города, а еще восемь сцен - в каждом из его районов.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода, примет в субботу президент России Владимир Путин. Глава государства ознакомится с результатами самой масштабной за 50 лет реконструкции Нижегородского кремля. Кроме того, Путин осмотрит парк отдыха "Швейцария" после его комплексного благоустройства и посетит гала-шоу "Начало нового", а также проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным

В предыдущий раз Путин посещал Нижегородскую область в ноябре 2020 года. Тогда президент посетил Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове и также встретился с Никитиным.

Фестиваль оркестров

Празднование 800-летия Нижнего Новгорода начнется утром 21 августа. На центральной пешеходной улице Нижнего Новгорода (Большой Покровской) в 11:30 начнется фестиваль духовых оркестров. В нем примут участие восемь коллективов из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Ярославля, Самары, Перми.

Утром в субботу они выстроятся на четырех локациях на Большой Покровской: у музея истории художественных промыслов Нижегородской области, Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, Дома культуры имени Я. Свердлова и Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького. Затем оркестры пройдут марш-парадом до площади Минина и Пожарского, где состоится сводный концерт. Оркестровую музыку можно будет услышать и после его завершения на различных площадках в районах города.

С 15:00 до 19:00 на парковке между стадионом "Нижний Новгород" и собором Александра Невского жители и гости города смогут увидеть исторические модели автомобилей ГАЗ, выпущенные в Горьком с 1932 по 1988 годы. Среди них - легендарные "эмки", "полуторки", "Победы", "ЗИМы", "Волги", "Чайки" и вездеходы марки "ГАЗ".

Гала-шоу

Кульминацией праздника станет гала-шоу "Начало нового", которое начнется в 20:21 мск и будет проходить на девяти городских площадках. Главная сцена шириной около 110 м построена на Нижневолжской набережной (у "Волжского пароходства"), причем большая часть ее конструкций находится на воде: по задумке режиссера шоу Ильи Авербуха, это подчеркнет красоту Волги и Оки, вдоль берегов которых раскинулся Нижний Новгород.

Как рассказал Авербух в интервью ТАСС, представление будет состоять из нескольких блоков, которые расскажут об истории Нижнего Новгорода с использованием современных мультимедиа-средств. Участие в гала-шоу примут около 500 артистов, причем их костяк составят нижегородцы, которые добились как российского, так и международного успеха.

На главной площадке вечер начнется с выступления художественных гимнасток Дины и Арины Авериных и пианиста, лауреата премии Grammy Даниила Трифонова. Большая часть шоу будет сопровождаться музыкой в исполнении симфонического оркестра, дирижировать которым будет почетный нижегородец Максим Емельянычев, также удостоившийся премии Grammy. Завершит шоу масштабный фейерверк - длина залповой линии будет составлять более 700 м.

Трифонов и Емельянычев также выступят на торжественном закрытии фестиваля искусств "Стрелка", который начнется около полуночи. Здесь представят как популярные, так и редко исполняемые произведения российских и европейских композиторов XVIII-XX веков.

Популярную музыку в исполнении известных российских исполнителей можно будет услышать на восьми площадках гала-шоу, которые откроются в каждом из районов Нижнего Новгорода. Так, в Нижегородском районе на площади Минина выступит Баста (Василий Вакуленко), на стадионе "Труд" в Сормовском районе - хип-хоп-исполнитель Feduk (Федор Инсаров), на площади Киселева в Автозаводском районе - рэпер L'One (Леван Горозия), а на Советской площади в Советском районе - группа Uma2rman. Кроме того, на районных площадках зрителей будет ждать программа из концертных номеров, театральных и спортивных представлений, перформанс-шоу, мастер-классов для детей и взрослых, фейерверков и салютов.

Праздничные мероприятия в честь 800-летия не ограничатся только 21 августа. В воскресенье на Чкаловской лестнице, одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода, будет развернут российский триколор, а затем у ее подножия пройдет парад судов на подводных крыльях. Днем состоится открытие боевого хода в Нижегородском кремле - кольцевой маршрут внутри стен протяженностью более 2 км станет доступным впервые за 200 лет. Кроме того, праздничные мероприятия после благоустройства пройдут в парке "Швейцария", вечер завершится концертом классической музыке в воссозданной ракушке в Александровском саду.